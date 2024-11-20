Водителей Иркутска просят быть осторожнее на дорогах из-за снегопада и гололеда

Сегодня в Иркутске прошел сильный снегопад. Водителей просят быть осторожнее на дорогах в условиях изменения погодных условий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, из-за мокрого снега на улицах гололед, образовались снежные накаты на проезжей части.
— Снегопад и гололёд значительно осложняют управление машиной, из-за чего повышается вероятность аварий на дорогах. Тормозной путь в зимнее время года в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, обледенелой дороге, — напомнили в Госавтоинспекции.
Водителей предупредили, что для обеспечения собственной безопасности нужно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию между авто.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицы города круглосуточно очищают от снега. 20 ноября для уборки привлекли 120 человек и 40 единиц техники.