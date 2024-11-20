Водителей Иркутска просят быть осторожнее на дорогах из-за снегопада и гололеда

— Снегопад и гололёд значительно осложняют управление машиной, из-за чего повышается вероятность аварий на дорогах. Тормозной путь в зимнее время года в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, обледенелой дороге, — напомнили в Госавтоинспекции.