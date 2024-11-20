Думали остеохондроз, оказалась опухоль в позвоночнике: Врачи спасли жителя Ростова от парализации

— Хорошо помню, как меня готовили к этой операции. Я сдал все необходимые анализы, прошел исследования. Конечно, много думал, переживал и волновался. А потом ко мне пришел нейрохирург Дмитрий Витальевич Козаченко. На мониторе компьютера он показал мою опухоль и рассказал про дальнейшие варианты ее развития. Объяснил, что ситуация грозит парализацией, потому что опухоль растет. Но это я не просто понимал: чувствовал сам. В какой-то момент мне показалось, что врач сам мысленно сделал уже не один раз мою операцию. И выбрал единственно верный путь решения проблемы, ставший для меня настоящим спасением.