Думали остеохондроз, оказалась опухоль в позвоночнике: Врачи спасли жителя Ростова от парализации

55-летнему ростовчанину грозила полная парализация из-за опухоли шейного отдела спинного мозга. В итоге нейрохирурги Городской больницы скорой медицинской помощи донской столицы провели сложнейшую операцию и спасли пациента, избавив его от невриномы.
«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТУДА ВБИЛИ ГВОЗДЬ».
Ростовчанин трудится технологом на предприятии, который занимается производством декоративного камня для различных отделочных работ. Однако поразивший недуг и боли не давали мужчине уже ни нормально жить, ни работать.
— Началось все с болей, возникших месяца два назад, — рассказал он. — Ранее у меня диагностировали сколиоз и остеохондроз. Медики предположили, что боли связаны именно с этим. До поры до времени я справлялся с недугом с помощью обезболивающего. А тут вдруг действовать перестало, а боль все никак не проходила. Вскоре она вообще стала нестерпимой. Дальше — больше. Начала отказывать рука. Такое ощущение, что туда вбили гвоздь, а я ничего не могу ей сделать.
В результате со своей проблемой ростовчанин попал в ГБСМП Ростова-на-Дону. После диагностики на аппарате МРТ, стало ясно: без операции не обойтись.
На мониторе компьютера пациенту показали размеры опухоли и рассказал про дальнейшие варианты ее развития. Татьяна ЛЫСЕНКО.
«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!».
Как рассказали врачи, у мужчины обнаружили новообразование в шейном отделе позвоночника. Стало очевидным, что если не провести хирургическое вмешательство, то все может закончиться очень печально — парализацией.
— Хорошо помню, как меня готовили к этой операции. Я сдал все необходимые анализы, прошел исследования. Конечно, много думал, переживал и волновался. А потом ко мне пришел нейрохирург Дмитрий Витальевич Козаченко. На мониторе компьютера он показал мою опухоль и рассказал про дальнейшие варианты ее развития. Объяснил, что ситуация грозит парализацией, потому что опухоль растет. Но это я не просто понимал: чувствовал сам. В какой-то момент мне показалось, что врач сам мысленно сделал уже не один раз мою операцию. И выбрал единственно верный путь решения проблемы, ставший для меня настоящим спасением.
Ростовчанин рассказывает, что доверился полностью врачу-нейрохирургу, анестезиологу, всей замечательной операционной бригаде.
— Сделали все четко. По современным технологиям. Помню, что первое желание, когда пришел в себя, было пошевелить руками и ногами: почувствовать, что они двигаются, и все хорошо. И вот уже я живу прежней жизнью. Работаю руками, с легкостью хожу. И могу вернуться к любимой семье и работе. Вы не представляете, какое это счастье, жить без боли и сохранить радость движения.