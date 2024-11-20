Сезон самокатов в Воронеже продлится до заморозков

В компании порадовались, что комфортная погода продержится еще дней десять. И отметили, что длительные поездки сейчас менее востребованы, чем летом, но, тем не менее, люди еще ездят до остановок общественного транспорта или до работы. Это короткие поездки и занимают не больше 10 минут, но они безопасны в осенние дни. Электросамокатами можно будет пользоваться пока не выпал снег и нет гололедицы.