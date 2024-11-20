Сезон самокатов в Воронеже продлится до заморозков

Об этом сообщили в «TV Губернии». Напомним, что в прошлом году электросамокаты были убраны с улиц города 16 ноября.
В компании порадовались, что комфортная погода продержится еще дней десять. И отметили, что длительные поездки сейчас менее востребованы, чем летом, но, тем не менее, люди еще ездят до остановок общественного транспорта или до работы. Это короткие поездки и занимают не больше 10 минут, но они безопасны в осенние дни. Электросамокатами можно будет пользоваться пока не выпал снег и нет гололедицы.
Согласно информации сервиса, самокаты планируется убрать на склад, когда температура воздуха стабильно опустится ниже нуля. По прогнозам, тепло в регионе сохранится до 1 декабря. Новый сезон электросамокатов начнется в середине марта.
В мэрии отметили, что операторы кикшеринга самостоятельно решают, когда завершать сезон. Чаще всего это зависит от погодных условий.