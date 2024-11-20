Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какие дома попали под отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024

Свет отключили в Куйбышевском районе Иркутске 20 ноября.
Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024 произошло в час дня. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свет 38».

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024.

— Под частичное отключение попала часть домов на улицах Ангарская, Николаева, Рабочего Штаба, Сурнова, Шевцова, — сказано в сообщении.

Бригада специалистов уже выехала на место, чтобы определить и устранить причину. Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024 продлится примерно до пяти часов вечера.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска 19 ноября 2024 самолет не смог вылететь до Усть-Кута. Причиной задержки стала техническая неисправность лайнера. Вылет сначала перенесли на 11:40 20 ноября, но из-за непогоды снова отложили.