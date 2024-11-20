Рассказываем, какие дома попали под отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска 19 ноября 2024 самолет не смог вылететь до Усть-Кута. Причиной задержки стала техническая неисправность лайнера. Вылет сначала перенесли на 11:40 20 ноября, но из-за непогоды снова отложили.