Рассказываем, какие дома попали под отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024 произошло в час дня. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свет 38».
Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024.
— Под частичное отключение попала часть домов на улицах Ангарская, Николаева, Рабочего Штаба, Сурнова, Шевцова, — сказано в сообщении.
Бригада специалистов уже выехала на место, чтобы определить и устранить причину. Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 20 ноября 2024 продлится примерно до пяти часов вечера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска 19 ноября 2024 самолет не смог вылететь до Усть-Кута. Причиной задержки стала техническая неисправность лайнера. Вылет сначала перенесли на 11:40 20 ноября, но из-за непогоды снова отложили.