На трассе в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус с людьми

В Башкирии перевернулся пассажирский автобус с людьми. Об этом сообщает ГАИ по РБ.
Как уточнили в ведомстве, на 34 км дороги Уфа — Янаул 34-летний водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и опрокинулся поперек трассы. В момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров, двух женщин доставили в больницу с травмами.
По факту случившегося начато разбирательство.
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