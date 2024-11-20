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На трассе в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус с людьми

Шипово» отменили в Башкирии из-за серьезной аварии.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перевернулся пассажирский автобус с людьми. Об этом сообщает ГАИ по РБ.

Как уточнили в ведомстве, на 34 км дороги Уфа — Янаул 34-летний водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и опрокинулся поперек трассы. В момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров, двух женщин доставили в больницу с травмами.

По факту случившегося начато разбирательство.

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