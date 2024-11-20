Где в Симферополе строят детские сады

«Жители хотят, чтобы детский сад находился рядом с подъездом. Но не все так просто, потому что центральная часть города в свое время была активно застроена, и земельных участков свободных нет. Но есть транспортная доступность в Симферополе, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение», — прокомментировала глава управления.