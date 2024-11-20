Где в Симферополе строят детские сады

«Есть более 1000 свободных мест», — отметила она.
Причина тому — нежелание родителей отдавать детей в те дошкольные учреждения, которые находятся не в шаговой доступности, считает Сухина.
«Жители хотят, чтобы детский сад находился рядом с подъездом. Но не все так просто, потому что центральная часть города в свое время была активно застроена, и земельных участков свободных нет. Но есть транспортная доступность в Симферополе, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение», — прокомментировала глава управления.
При этом в городе продолжается строительство новых детсадов, в том числе в тех микрорайонах, население которых продолжает расти, подчеркнула она.
«В микрорайоне Крымская роза увеличивается населенность, и здесь построено и уже открыто два детских сада — “Кораблик” и “Акварель”, каждый на 260 мест. Они не полностью загружены», — отметила Сухина.
Также в рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской — на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады «Буратино» и «Золотой ключик» на 260 мест каждый, добавила она.
Потребность в детских дошкольных учреждениях, по словам Сухиной, остро испытывают жители микрорайона Марьино. Здесь есть детский сад «Капитошка», но этого мало.
«Вопрос пока стоит о строительстве дороги на Южный берег. Земельные участки уже сформированы и получили кадастровые номера. Но это вопрос будущего».
Поэтому пока решается вопрос о реконструкции имеющихся объектов. В частности, в программу развития отрасли образования республики внесен детский сад «Золотая рыбка», восстановление которого уже идет, сказала она.
Также продолжается реконструкция проблемного объекта — дошкольного учреждения «Дельфин».
«Это проект дорогой, потому что микрорайон находится на склоне, там нужно вести укрепительные работы, детально он изучался по геодезии, чтобы строить, все нужно привести в порядок», — сказала Сухина.
Она отметила, что получить информацию о том, в каких детских садах сейчас есть свободные места, можно на сайте департамента образования города, а также непосредственно в ведомстве.