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Успейте набрать: Многие жители Кишинева в среду, 20 ноября, останутся без воды

Поставщик сообщает о проведении запланированных работ.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о проведении запланированных работ, в связи с чем ряд потребителей останется без воды в среду, 20 ноября.

Так, с 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • Куза-Водэ, 17 (в том числе с дробью), 19 (в том числе с дробью), 21 (в том числе с дробью), 27/2, 33, 35, 35/2, 37, 37/1, 39/2, 39/4;
  • Индепенденцей, 15, 15/2, 15/3;
  • Валя Кручий, 22/1;
  • Валя Трандафирилор;
  • И. Василенко;
  • Мелестиу;
  • Кауказ;
  • Хрушка;
  • Думбравей;
  • 31 Августа 1989;
  • пер. 31 Августа 1989, 2−18, 1−11;
  • К. Негруцци, 7, 7/2;
  • Одесса, 2−14.

С 09:00 до 16:00 отключения запланированы также в Дурлештах:

  • Ливезилор, 4, 4a, 6, 6a; Грибов, 5, 5a, 7, 9, в том числе с дробью, 11, 11a, 13, 15a, 17; Ливезилор, 30, 30a, 38, 38a, 40, 44; переулок 3 Вовинцень, 33, в том числе с дробью, 35, в том числе с дробью.

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