Возможность оплаты проезда по биометрии расширили на столичных студентов

«Расширяем возможности биометрии. Теперь студенты могут оплачивать проезд в метро и на МЦК с помощью улыбки!» — говорится в материале.
Заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что сервисом оплаты проезда по биометрии могут воспользоваться свыше 550 тыс. студентов Москвы.
Подключить данный способ оплаты можно в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Кроме того, там можно привязать карту москвича и покупать абонементы онлайн.
«Оплата по биометрии — российская разработка с банковским уровнем защиты, все данные пассажиров зашифрованы. Для прохода через турникет не нужны карты, телефоны и кошельки. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять цифровые технологии в городском транспорте, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — добавил Ликсутов.