Возможность оплаты проезда по биометрии расширили на столичных студентов

«Оплата по биометрии — российская разработка с банковским уровнем защиты, все данные пассажиров зашифрованы. Для прохода через турникет не нужны карты, телефоны и кошельки. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять цифровые технологии в городском транспорте, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — добавил Ликсутов.