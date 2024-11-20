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Возможность оплаты проезда по биометрии расширили на столичных студентов

Столичные студенты теперь могут оплачивать проезд в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) по биометрии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Расширяем возможности биометрии. Теперь студенты могут оплачивать проезд в метро и на МЦК с помощью улыбки!» — говорится в материале.

Заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что сервисом оплаты проезда по биометрии могут воспользоваться свыше 550 тыс. студентов Москвы.

Подключить данный способ оплаты можно в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Кроме того, там можно привязать карту москвича и покупать абонементы онлайн.

«Оплата по биометрии — российская разработка с банковским уровнем защиты, все данные пассажиров зашифрованы. Для прохода через турникет не нужны карты, телефоны и кошельки. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять цифровые технологии в городском транспорте, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — добавил Ликсутов.

метро