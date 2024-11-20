Власти Ленобласти улучшат транспортное сообщение между Янино и Петербургом

На текущий момент поселок и мегаполис связывают маршруты № 429, 453, 531, 531А, 532, 533 и 801А. На линии работают более 60 транспортных средств, интервалы движения в часы-пик составляют 10−15 минут.
С 1 января 2025 года маршруты № 429, 430А, 532 и 533 начнет обслуживать новый перевозчик — ООО «Пальмира», маршрут № 531 отдадут АО «Третий Парк».
Чтобы справиться с большим потоком пассажиров, на маршруты «Пальмиры» выйдут новые низкопольные автобусы среднего класса. На маршрут «Третьего Парка» — автобусы большого класса.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти пообещали решить проблему с автобусами в Мурино. Местные жители пожаловались на работу маршрутов № 667 и № 668, связывающих окраину города со станцией метро.