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На матче Россия — Сирия в Волгограде наказали двух нарушителей порядка

Правоохранители обеспечили безопасность более 35 тысяч болельщиков на «Сталинград Арене».

Источник: БЕЛТА

19 ноября на игре сборных России и Сирии собрались 35 628 любителей футбола. Сотрудники не допустили грубых нарушений общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За безопасность на матче отвечали работники ОВД, представители Росгвардии, частных охранных организаций, а также контроллеры-распорядители, представители казачества. После финального свистка сотрудники Госавтоинспекции обеспечили порядок на дорогах.

Двое 34-летних мужчин нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Также они проигнорировали законные требования полицейских. В отношении них составили административные протоколы.

Из менее серьезных проступков — некоторые болельщики запускали бумажные самолетики, часть из них упали на поле.

Напомним, сборная Россия разгромила сборную Сирии в Волгограде — 4:0. Защитник Максим Осипенко сделал дубль, голы также забили Алексей Миранчук и Илья Самошников.