На матче Россия — Сирия в Волгограде наказали двух нарушителей порядка

19 ноября на игре сборных России и Сирии собрались 35 628 любителей футбола. Сотрудники не допустили грубых нарушений общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
За безопасность на матче отвечали работники ОВД, представители Росгвардии, частных охранных организаций, а также контроллеры-распорядители, представители казачества. После финального свистка сотрудники Госавтоинспекции обеспечили порядок на дорогах.
Двое 34-летних мужчин нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Также они проигнорировали законные требования полицейских. В отношении них составили административные протоколы.
Из менее серьезных проступков — некоторые болельщики запускали бумажные самолетики, часть из них упали на поле.
Напомним, сборная Россия разгромила сборную Сирии в Волгограде — 4:0. Защитник Максим Осипенко сделал дубль, голы также забили Алексей Миранчук и Илья Самошников.