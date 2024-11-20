Новый мощный циклон обрушится на Казахстан

По данным метеорологов, из-за смещающегося циклона в восточном направлении казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.
«Циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки. Также ожидаются гололедные явления, в северной половине страны — метели».
Уже с 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона. Только он принесет погоду без осадков.
«По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется».