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Новый мощный циклон обрушится на Казахстан

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21, 22 и 23 ноября 2024 года. Специалисты подчеркивают, что на страну обрушится очередной северо-западный циклон, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Zakon.kz

По данным метеорологов, из-за смещающегося циклона в восточном направлении казахстанцам нужно быть готовыми к сильным дождям, снегу и порывистому ветру.

«Циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки. Также ожидаются гололедные явления, в северной половине страны — метели».

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Уже с 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона. Только он принесет погоду без осадков.

«По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется».

Пресс-служба РГП «Казгидромет».