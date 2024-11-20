Роспотребнадзор РТ обнаружил кишечную палочку в роллах

По итогам проверок выяснилось, что в продукции некоторых татарстанских производителей роллов содержатся стафилококк и кишечная палочка. В ходе проверки 16 объектов также вскрылись и другие нарушения при производстве, такие как отсутствие маркировки, нарушения в плане условий хранения, несоблюдение технологии приготовления, а также нарушения санитарно-дезинфекционного режима.