Роспотребнадзор РТ обнаружил кишечную палочку в роллах

В роллах и суши в Татарстане обнаружили опасные для здоровья бактерии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.
По итогам проверок выяснилось, что в продукции некоторых татарстанских производителей роллов содержатся стафилококк и кишечная палочка. В ходе проверки 16 объектов также вскрылись и другие нарушения при производстве, такие как отсутствие маркировки, нарушения в плане условий хранения, несоблюдение технологии приготовления, а также нарушения санитарно-дезинфекционного режима.
Отмечается, что всего с продажи было изъято 235 килограммов продукции.