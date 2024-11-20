На западе Волгограда перестали ходить трамваи

Кучу времени потеряли зря, опоздав в итоге на работу, утром 20 ноября волгоградские пассажиры общественного транспорта. Все из-за сбоев в работе трамваев в Дзержинском районе. Волгоградцы зря простояли в ожидании трамваев № 5, 10, 7 и 12. Поняв, что транспорт так и не приедет, они отправились на троллейбусную обстановку и стали добираться до работы и школы другим способом.