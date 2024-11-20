Зима в Хабаровске немного подобрела

В Хабаровске 21 ноября днем всего −1…-3, ночью −8…-10 градусов, в Вяземском к полудню воздух прогреется от 0 до +2 градусов, ночью столбик термометра опустится до −6…-8 градусов. В Бикине дневные температуры такие же, ночью −7…-9 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Тепло еще и в Советской Гавани, днем 0…+2 градуса, ночью −5…-7, чуть прохладнее в Троицком, там в светлое время суток −2…-4 градуса, ночью −6…-8. В Комсомольске-на-Амуре и в Аяне днем −4…-6, ночью −9…-11 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем те же температуры, ночью −11…-13 градусов. В селе имени Полины Осипенко во второй половине те же −4…-6, зато ночью мороз −12…-14 градусов. В Чумикане дневной фон температур −8…-10, ночной −13…-15 градусов. Самые сильные морозы в Чегдомыне, днем там −10…-12, а вот ночью −19…-21. Настоящая зима! В Охотске люди тоже утеплились основательно, днем там −13…-15, на рассвете −18…-20 градусов. Уровень Амура у Хабаровска −90 сантиметров, температура воды 0 градусов, на реке наблюдается средний ледоход. По народному календарю 21 ноября отмечается Михайлов день, православная церковь чествует ангелов и архангелов и празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Архангел Михаил — один из главных и почитаемых ангелов. В православии его также называют Архистратигом, это означает, что Михаил является главой святого воинства Ангелов и Архангелов.