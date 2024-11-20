Регистрация на городской форум молодежи продлится в Иркутске до 1 декабря

Жители Иркутска могут стать участниками городского форума молодежи. Для этого до 1 декабря 2024 нужно подать заявку. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, само мероприятие проведут 5 и 6 декабря.
— Форум проводится с 2017 года, это уникальная платформа для активных и неравнодушных молодых людей. В этом году мы сосредоточились на двух ключевых вопросах: решение проблемы оттока молодежи из региона и создание новых условий для жизни, работы и развития в городе, — рассказала начальник отдела по молодежной политике мэрии Илья Токарев.
Участникам могут стать школьники в возрасте от 14 до 17 лет, а также молодые семьи — от 23 до 35 лет. Желающие попробуют разработать планы мероприятий на 2025, а победители конкурса социальных проектов получат до 60 тысяч на реализацию социально значимой инициативы.