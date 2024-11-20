Регистрация на городской форум молодежи продлится в Иркутске до 1 декабря

— Форум проводится с 2017 года, это уникальная платформа для активных и неравнодушных молодых людей. В этом году мы сосредоточились на двух ключевых вопросах: решение проблемы оттока молодежи из региона и создание новых условий для жизни, работы и развития в городе, — рассказала начальник отдела по молодежной политике мэрии Илья Токарев.