Поднимите мне «реки»: Кадышева объявила конкурс ремиксов на «Плывет веночек»

— В России и в мире поменялся сценарий потребления музыки. Сейчас о ней чаще всего узнают из социальных сетей. Блогеры используют фрагменты треков в коротких видео, ставят их звуком. И этот «звук» в социальных сетях — новая форма жизни музыкальной культуры, — объяснил «Известиям» генеральный продюсер стриминга Сергей Балдин. — Как именно тот или иной трек залетает в тренды? У нас всего семь нот, представьте, сколько из них сложено хитовых комбинаций за всё время. Такие комбинации всё труднее находить, так что логично обратиться к тому, что уже сделано. Но объединяет завирусившиеся треки одно — это позитивная, темповая, жизнеутверждающая музыка.