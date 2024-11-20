Поднимите мне «реки»: Кадышева объявила конкурс ремиксов на «Плывет веночек»

Солистка эстрадного ансамбля народной музыки «Золотое кольцо» Надежда Кадышева оказалась в тренде у молодежи: билеты на ее ближайшие московские концерты полностью раскупили, в Сети завирусились короткие ролики под «Плывет веночек», а на музыкальных площадках подскочили прослушивания (стриминг «Звук» фиксирует рост в семь раз за последний год). На волне хайпа исполнительница запустила конкурс ремиксов, среди претендентов на победу — «Веночек» с Modern Talking и рок-версия песни. Подробнее — в материале «Известий».
Поплыли от «Веночка».
Где лучшие тусовки? Сегодня не «у нас в клубе», как пел в свое время Тимати, а на концертах Надежды Кадышевой. По крайней мере, такое впечатление создают многочисленные видео в соцсетях, снятые во время ее выступлений, где зрители срываются с кресел и самозабвенно пляшут под «Плывет веночек». На ноябрьских концертах в Москве Sold Out. Припев песни, кроме того, залетел в тренды. Пользователи снимают под него смешные короткие ролики с разными сценариями, которые набирают от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов просмотров.
Как результат — внезапный всплеск популярности солистки эстрадного ансамбля «Золотое кольцо» отметили и музыкальные стриминги. По данным «Звука», за год прослушивания Кадышевой на площадке выросли в семь раз (в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023-го). Самый большой скачок произошел минувшим летом — в августе прослушивания выросли на 43% по сравнению с июлем. При этом средний возраст аудитории — 35 лет. В топе у молодежи, помимо «Веночка», оказались «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и «Смуглянка».
— В России и в мире поменялся сценарий потребления музыки. Сейчас о ней чаще всего узнают из социальных сетей. Блогеры используют фрагменты треков в коротких видео, ставят их звуком. И этот «звук» в социальных сетях — новая форма жизни музыкальной культуры, — объяснил «Известиям» генеральный продюсер стриминга Сергей Балдин. — Как именно тот или иной трек залетает в тренды? У нас всего семь нот, представьте, сколько из них сложено хитовых комбинаций за всё время. Такие комбинации всё труднее находить, так что логично обратиться к тому, что уже сделано. Но объединяет завирусившиеся треки одно — это позитивная, темповая, жизнеутверждающая музыка.
Один из таких примеров — песня итальянской певицы Рафаэллы Карра «Pedro», выпущенная еще в 1980-м году, которая тоже стала популярна в Сети. Эксперт добавил, что «Веночек» Кадышевой, кроме прочего, вписался в нынешний тренд на фолк и русскую культуру, который держится уже продолжительное время. В ноябре прошлого года в соцсетях так же неожиданно завирусилась песня Кати Лель 20-летней давности «Мой мармеладный», под которую блогеры из разных стран снимали видео в стиле slavic girl. В итоге трек попал в топ-3 на Spotify, а Instasamka выпустила свою версию композиции. Тренд продолжила гремевшая летом 2024-го «Матушка» Татьяны Куртуковой, которая по-прежнему в чартах.
— Сейчас мы видим две тенденции: одна — всплеск интереса к музыке перестроечных времен и 90-х («Руки вверх!» снова собирают стадионы, «Ласковый май» слушают повсеместно); другая — актуализация народной, квазифольклорной стилистики, причем зачастую в довольно-таки лубочном виде (яркий пример — «Матушка» Татьяны Куртуковой, внезапно возглавившая чарты). Творчество Надежды Кадышевой как раз удачно соединяет обе эти линии. И легкая кринжовость ее репертуара и имиджа, кажется, только добавляют ей очков в глазах современной публики. Можно назвать это метамодерном, можно — поиском культурной идентичности в эпоху интернет-мемов, — отметил музыковед Сергей Уваров.
Modern Talking и «Веночек».
На волне хайпа Надежда Кадышева запустила конкурс ремиксов на сайте PromoDJ. Среди работ «Веночек» на любой музыкальный вкус — рок-версия, драм-н-бэйс, дабстеп, диско. А один из авторов даже пофантазировал, как бы звучали эти народные мотивы, если бы Надежда и Григорий Кадышевы спели его вместе с Modern Talking: «You’re My Heart, You’re My Soul. Одинокая…».
Удачные примеры ремиксов, которые приводят к возрождению популярности старых песен, есть. Некоторое время первую строчку в чарте «Яндекс Музыки» занимал «Остров» Леонида Агутина в обработке DJ DANI WOO, сейчас он опустился на вторую. К слову, именно в этой версии музыкальный фрагмент тоже завирусился в соцсетях. Другой пример, когда молодые артисты вместе с хитмейкерами прошлых лет вместе выпускают новую версию старой композиции. Так, одним из громких релизов прошлого года была «Плохая девочка» в исполнении «Винтаж», ТРАВМА, SKIDRI, DBRKLXGHT.
— Важно, чтобы коллаборация или ремикс сохраняли душу оригинала, но при этом были актуальны для сегодняшних слушателей, — поделился опытом молодой хип-хоп артист ТРАВМА. — В моем случае работа над «Плохой девочкой» показала, что такие проекты помогают объединить поколения и расширить аудиторию артиста. Это один из подходов, который я использовал при создании альбома «Ночные признания 2010», где помимо моих песен есть реворк Савичевой и дуэты с Аней «Винтаж» и «Ранетками». Главная сложность — сохранить баланс между уважением к оригиналу и внедрением собственного почерка.
«Известия» направили запросы некоторым лейблам и молодым исполнителям о том, хотят ли они сделать коллаборацию с Надеждой Кадышевой, но на данный момент о подобных планах никто не заявил. Ремиксы на «Плывет веночек» принимают до 15 декабря, огласить итоги конкурса обещают до 16 января 2025 года. Эксперты тем временем прогнозируют, что в ближайшие месяцы в реках окажется уже другой ретротрек.