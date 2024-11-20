Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Антонину Кошель с юбилеем, сказав о твердой жизненной позиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую гимнастку, олимпийскую чемпионку Антонину Кошель с 70-летним юбилеем.
В поздравлении в адрес олимпийской чемпионки 1972 года и председателя объединения «Ветераны физической культуры и спорта» Антонины Кошель говорится, кроме прочего, о том, что ее «профессиональная деятельность с юных лет — яркий пример таланта, трудолюбия, честного служения спортивной гимнастике и родной Беларуси».
Также Александр Лукашенко остановился на профессиональных и личных качествах Антонины Кошель.
«Благодаря твердой жизненной позиции и чемпионскому характеру Вы успешно реализовались не только как спортсменка, но и как тренер, грамотный управленец и руководитель», — подчеркивается в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Кошель крепкого здоровья, семейного благополучия и активного долголетия.
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