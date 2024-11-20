Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Антонину Кошель с юбилеем, сказав о твердой жизненной позиции

Ранее мы писали, что белорусский президент поздравил патриарха Кирилла с 78-летием. Рассказывали мы и прогнозе погоды в Беларуси на среду, 20 ноября года. И это еще все: писали мы и о том, что дочь легендарных Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Анастасия рассказала, как ее сын отметил 21-летие (читать далее здесь). И еще из светских новостей: певица Наталья Подольская, которая из-за проблем со здоровьем с трудом (но огромным успехом) выступила в Новополоцке, спела несколько совместных песен со своим мужем Владимиром Пресняковым (здесь про это).