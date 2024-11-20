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В Волгограде на улице Землячки начал работу новый паспортно-визовый центр

В подразделении специалисты помогают мигрантам и желающим получить гражданство.

В центре Волгограда по адресу: ул. Землячки, 9, в здании бывшего автосалона разместился «Многофункциональный центр ФГУП “Паспортно-визовый сервис МВД России”.

Основная деятельность центра связана с миграционными услугами для иностранных граждан и лиц без гражданства. Здесь специалисты оказывают помощь в оформлении документов для въезда и пребывания в России, продлении сроков временного проживания, получении гражданства.

Представители регионального главка МВД подтвердили работу центра с октября 2023 года. Несмотря на расположение здания вдали от Мамаева кургана, в некоторых СМИ появились некорректные сообщения о его непосредственной близости к памятнику-ансамблю.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг эту информацию, подчеркнув, что территория центра не входит в охраняемую зону памятника. Специалисты музея напомнили о недопустимости распространения ложных сведений.

Отметим, что в Волгограде такие спекуляции уже бывали. Некоторые новостные сайты распространяют неподтвержденные сообщения о застройке территории рядом с Мамаевым курганом, относя туда городские районы, расположенные за пределами охранной зоны.

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