В центре Волгограда по адресу: ул. Землячки, 9, в здании бывшего автосалона разместился «Многофункциональный центр ФГУП “Паспортно-визовый сервис МВД России”.
Основная деятельность центра связана с миграционными услугами для иностранных граждан и лиц без гражданства. Здесь специалисты оказывают помощь в оформлении документов для въезда и пребывания в России, продлении сроков временного проживания, получении гражданства.
Представители регионального главка МВД подтвердили работу центра с октября 2023 года. Несмотря на расположение здания вдали от Мамаева кургана, в некоторых СМИ появились некорректные сообщения о его непосредственной близости к памятнику-ансамблю.
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опроверг эту информацию, подчеркнув, что территория центра не входит в охраняемую зону памятника. Специалисты музея напомнили о недопустимости распространения ложных сведений.
Отметим, что в Волгограде такие спекуляции уже бывали. Некоторые новостные сайты распространяют неподтвержденные сообщения о застройке территории рядом с Мамаевым курганом, относя туда городские районы, расположенные за пределами охранной зоны.