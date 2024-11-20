Тест в честь международного Дня ребенка

Для многих современных людей детство — это период родительской заботы, игр, первой дружбы и первой любви. Но так было не всегда и не везде, и иногда дети становились объектом чудовищной эксплуатации. В честь международного Дня ребенка «Газета.Ru» предлагает пройти тест и ответить на вопросы: какие опасности ждали детей в прошлом (а подчас и в настоящем), и от чего их защищает современный закон.