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Тест в честь международного Дня ребенка

Для многих современных людей детство — это период родительской заботы, игр, первой дружбы и первой любви. Но так было не всегда и не везде, и иногда дети становились объектом чудовищной эксплуатации. В честь международного Дня ребенка «Газета.Ru» предлагает пройти тест и ответить на вопросы: какие опасности ждали детей в прошлом (а подчас и в настоящем), и от чего их защищает современный закон.

Источник: Газета.Ру

Для многих современных людей детство — это период родительской заботы, игр, первой дружбы и первой любви. Но так было не всегда и не везде, и иногда дети становились объектом чудовищной эксплуатации. В честь международного Дня ребенка «Газета.Ru» предлагает пройти тест и ответить на вопросы: какие опасности ждали детей в прошлом (а подчас и в настоящем), и от чего их защищает современный закон.