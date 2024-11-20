В Омске полицейские не дали мужчине перевести 200 тысяч мошенникам

Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Нервничающего мужчину, говорящего по с кем-то по телефону, сотрудники полиции заметили у банкомата в торговом центре «Омский». Правоохранители не дали ему отправить деньги и убедили, что он общается с мошенниками.
Выяснилось, что омичу позвонил «сотрудник пенсионного фонда». Мужчина сообщил код из смс, после чего его личный кабинет на «Госуслугах» был взломан. Затем омичу пришло сообщение, где был указан якобы телефон поддержки. «Сотрудница Росфинмониторинга» убедила мужчину оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».
Омич выполнил первую часть указания, но отправить деньги мошенникам ему помешали полицейские.