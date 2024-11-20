В Омске полицейские не дали мужчине перевести 200 тысяч мошенникам

Выяснилось, что омичу позвонил «сотрудник пенсионного фонда». Мужчина сообщил код из смс, после чего его личный кабинет на «Госуслугах» был взломан. Затем омичу пришло сообщение, где был указан якобы телефон поддержки. «Сотрудница Росфинмониторинга» убедила мужчину оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».