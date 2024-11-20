Шелест осудил омичей, срывающих предостерегающие таблички

Мэр Омска Сергей Шелест возмутился очередному акту вандализма со стороны местных жителей — на этот раз неизвестные сорвали табличку, предупреждающую об опасности выхода на лед.
По словам мэра города, такой поступок может стоить жизни и здоровья людей.
«Складывается ощущение, что есть особый вид развлечений: летом — ломать предупреждающие знаки на пляжах, зимой в местах, где опасно переходить Иртыш по льду», — отметил градоначальник.
Сергей Шелест призвал горожан не портить облик города и сообщил, что на месте инцидента установят новую табличку.
Стоит отметить, что за подобные деяния нарушителям грозит штраф или до 15 суток ареста.