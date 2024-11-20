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Шелест осудил омичей, срывающих предостерегающие таблички

В ответ на вандализм градоначальник пригрозил штрафом или арестом.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест возмутился очередному акту вандализма со стороны местных жителей — на этот раз неизвестные сорвали табличку, предупреждающую об опасности выхода на лед.

По словам мэра города, такой поступок может стоить жизни и здоровья людей.

«Складывается ощущение, что есть особый вид развлечений: летом — ломать предупреждающие знаки на пляжах, зимой в местах, где опасно переходить Иртыш по льду», — отметил градоначальник.

Сергей Шелест призвал горожан не портить облик города и сообщил, что на месте инцидента установят новую табличку.

Стоит отметить, что за подобные деяния нарушителям грозит штраф или до 15 суток ареста.