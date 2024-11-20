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Студент новосибирского вуза из Нигерии высказался о низких зарплатах

О низких зарплатах в Новосибирске рассказал студент из Нигерии.

Источник: Соцсети

Студент Новосибирского государственного медицинского университета из Нигерии Океме Мосес Чубийоджо рассказал в беседе с «Om1 Новосибирск» о своем опыте переезда в столицу Сибири в 2021 году.

Как он отметил, его ожидания не оправдались, когда он переехал в Новосибирск.

«Я представлял, что в Новосибирске и в стране в целом активно играют в футбол, ведь здесь проходил чемпионат мира в 2018 году, но на практике это оказалось не так», — рассказал студент.

Также Океме Мосес Чубийоджо поделился, что не хочет оставаться в городе после завершения обучения в НГМУ из-за сурового климата и маленькой заработной платы.

Ранее Сиб.фм писал, что студентка из Новосибирска мастерит куклы своими руками.