Узнали, сколько белорусов ежегодно уезжает из регионов

«Основная цель — это остановить отток экономически активного населения. Из среднего района на 8 — 10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300 — 400 человек ежегодно», — отметил Дмитрий Крутой.
По словам спикера, приоритет следующей пятилетки — сильные регионы. В планах — восстановить работу райагросервисов, строительных передвижных механизированных колонн, сельхозхимии
Также от руководителей регионов ожидают вовлечения в работу экономически не занятых граждан в районах, а также поиска «новых точек роста».