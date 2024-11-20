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Узнали, сколько белорусов ежегодно уезжает из регионов

Из среднестатистического района Беларуси ежегодно уезжает около 300−400 человек, занятых в экономике, заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой, пишет издание «СБ. Беларусь сегодня».

Источник: Смартпресс

«Основная цель — это остановить отток экономически активного населения. Из среднего района на 8 — 10 тысяч занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300 — 400 человек ежегодно», — отметил Дмитрий Крутой.

По словам спикера, приоритет следующей пятилетки — сильные регионы. В планах — восстановить работу райагросервисов, строительных передвижных механизированных колонн, сельхозхимии и т. д.

Также от руководителей регионов ожидают вовлечения в работу экономически не занятых граждан в районах, а также поиска «новых точек роста».

демография