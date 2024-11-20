Узнали, сколько белорусов ежегодно уезжает из регионов

По словам спикера, приоритет следующей пятилетки — сильные регионы. В планах — восстановить работу райагросервисов, строительных передвижных механизированных колонн, сельхозхимии и т. д.



Также от руководителей регионов ожидают вовлечения в работу экономически не занятых граждан в районах, а также поиска «новых точек роста».