Родительские войны: На что идут ростовские мамы и папы, чтобы после развода оставить ребенка у себя, рассказал адвокат

20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. По наблюдению ростовского адвоката Тамары Куценко, из-за «родительских войн» чаще всего страдают девочки и мальчики. Когда взрослые ведут себя «по-детски» глупо, их сыновья и дочки, становятся серьезными не по годам.
ПОДСЫПАЛ ЖЕНЕ ДУРЬ.
Развод — это не только раздел имущества, но и дележ детей. И в борьбе за них супруги используют даже запрещенные законом способы.
Был случай, когда муж подсыпал жене в питье психоактивные вещества. После этого снимал ее на видео. Например, как женщина ходит по комнатам и отмахивается от воображаемых существ. Потом даже монтировал целые видеоролики.
«Отравитель» одумался только когда супруга забеременела в третий раз — все-таки не хотел навредить своему будущему ребенку. Он подал заявление на развод и одновременно иск о лишении жены родительских прав. Мол, супруга не в себе, позаботиться о детях не в состоянии — вот вам домашнее видео в доказательство.
Беременная женщина, к которой вернулась способность ясно мыслить, обратилась к адвокату. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что она здорова. Но борьба между супругами достигла такого накала, что жена с детьми пустилась в бега и родила третьего ребенка уже в другом городе. Муж пришел в ярость и обвинил ее в похищении…
В любом случае, пострадали ни в чем не повинные дети, вынужденные бросить привычную жизнь дома.
Злоастные неплательщики алиментов рискуют оказаться за решеткой Светлана МАКОВЕЕВА.
БРОСАЛСЯ С НОЖОМ НА ОТЦА.
Как правило, суды оставляют детей с матерью. Но некоторым женщинам мало этой победы, и они настраивают чад против отца. Видно, руки чешутся насолить бывшему. Точнее, язык.
Одна ростовчанка без конца твердила сыну, что его папаша — отпетый негодяй, бросивший их на произвол судьбы. На самом деле мужчина платил на ребенка алименты и возил его на море.
Трагедия разыгралась, когда женщина уехала на три месяца в другой город — повышать квалификацию. Сына-подростка пришлось оставить с папашей- «негодяем». Настроенный против отца тинейджер вел себя вызывающе, пропадал где-то с друзьями и не ночевал дома. Когда же отец попытался его образумить — бросился на него с ножом. Это происходило на глазах перепуганной бабушки. Отец выбил нож из руки 14-летнего подростка, но полицию вызывать не стал.
Зато решил сделать тест ДНК. Дело в том, что супруги развелись из-за измены жены и мужчина задумался: он ли породил неуправляемого «монстра»?
Вот только зачастую, в монстров детей превращают сами родители, когда относятся к ним, как к средству манипуляции. К нервному срыву подростка привел психологический накал: он не понимал, что происходит, кому верить и чью сторону занимать.
В пылу ссоры за нож могут схватиться не только взрослые Светлана МАКОВЕЕВА.
НЕРВНЫЙ ДЕЛЕЖ.
— Недавно ко мне обратились супруги, которые не могли поделить сыновей. Младший хотел жить с матерью, старший — с отцом. Однажды подросток собрал вещи и ушел к папе, — рассказала Тамара Куценко.
Мужчина позвонил жене, предупредил, что мальчик у него. Женщина потребовала, чтобы сын вернулся.
— Ну, что я могу сделать, если он не хочет! — недоумевал отец детей.
— Ты даже не знаешь, что он астматик, какие препараты он должен принимать и какую диету соблюдать! — горячилась супруга.
Страсти так накалились, что на встрече у адвоката супруги швыряли друг в друга подвернувшимися под руку предметами. В итоге бурных переговоров каждый оставил себе по ребенку, но требовал с «противника» алименты. Адвокат объяснила ростовчанам абсурдность ситуации: они будут переводить друг другу равнозначные суммы: муж — на младшего сына, жена — на старшего. Не лучше ли заключить мир и сосредоточиться на детях? Определить порядок встреч с каждым из родителей.
К счастью, бывшие супруги успокоились и вняли здравому смыслу.
Хорошо, если во время развода приходится делить только имущество… Сергей ШАХИДЖАНЯН.
НЕ ВСПОМИНАЛ 12 ЛЕТ.
Острая проблема одиноких матерей — это алименты. Точнее, их отсутствие. Некоторые мужчины намеренно переписывают имущество на родственников и работают не официально — лишь бы не обеспечивать детей. Придут судебные приставы, а должник — гол как сокол.
— Долг по алиментам копится, отца объявляют в розыск. Его могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности. Злостному неплательщику алиментов могут назначить либо исправительные, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до года.
Кроме того, жадного папашу можно лишить родительских прав. Так сделала ростовчанка, чей бывший муж не платил на детей алименты 12 лет. Во время заседания судья выслушал мнение 16-летнего сына. Мальчик сказал, что последний раз видел отца в четыре годика на пляже. С тех пор тот с ним не общался и никак не помогал.
По сути, для парнишки это был чужой дядька. Про таких говорят «биологический отец». И вполне логично, что юноша не горел желанием заботиться о нем в старости. Ведь может случиться и так, что став немощным и больным, тот потребует алименты уже от сына. Желая избавить детей от этой несправедливой участи, матери и подают иск на лишение «биологических папаш» родительских прав.
Не все родители рады проводить время с детьми Евгения ГУСЕВА.
НЯНЯ ВМЕСТО МАМЫ.
Главный корень зла в воспитании детей — это равнодушие. Бывает, что после развода супруги ведут бурную личную жизнь и отлынивают от родительских обязанностей. Они хотят проводить свободное время с новой пассией, а не с детьми. «Я на этих выходных не могу — у меня другие планы», — говорит отец, который едет с любовницей за город. «А у меня тоже есть дела!», — возмущается мать.
— В «Семейном кодексе» сформулированы права и обязанности родителей, но нельзя забывать о морально-этической стороне, — комментирует юрист. — Некоторые люди думают, что ребенка достаточно одеть и накормить. Их не волнует, чем живут дети, в каких социальных сетях пропадают и с кем дружат…
Поколение двухтысячных успевает «сходить замуж» по нескольку раз, родить двух-трех детей и развестись. Разумеется, это не те браки, что совершаются на небесах. Они заключаются по более приземленным причинам — например, по залету.
— К сожалению, далеко не все готовы нести ответственность за семью и за детей. У меня есть знакомая женщина, которая работает няней и, по сути, заменяет чужому ребенку маму. Гуляет с ним, лечит, читает сказки на ночь… А в те редкие моменты, когда родители бывают дома, они скандалят на глазах у ребенка. И внешне вроде все нормально — полная обеспеченная семья. Вот только в ребенку в ней холодно, страшно и неуютно.