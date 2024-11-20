Родительские войны: На что идут ростовские мамы и папы, чтобы после развода оставить ребенка у себя, рассказал адвокат

Трагедия разыгралась, когда женщина уехала на три месяца в другой город — повышать квалификацию. Сына-подростка пришлось оставить с папашей- «негодяем». Настроенный против отца тинейджер вел себя вызывающе, пропадал где-то с друзьями и не ночевал дома. Когда же отец попытался его образумить — бросился на него с ножом. Это происходило на глазах перепуганной бабушки. Отец выбил нож из руки 14-летнего подростка, но полицию вызывать не стал.