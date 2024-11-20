В Ростове здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отремонтируют весной 2025 года

В Ростове-на-Дону здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отремонтируют весной 2025 года. Об этом сообщили на сайте «Благоустройство Ростова-на-Дону».
12 ноября горожане пожаловались на плачевное состояние здания на улице Береговой. По словам ростовчан, со строения падают штукатурка и куски бетона. Во время сильного ветра ситуация ухудшается.
Как рассказали в администрации, сейчас собственник устраняет угрозу обрушения фасада здания. После снятия штукатурного слоя, рабочие проведут грунтование стен. На данный момент владелец здания убрал прилегающую территорию.
— Работы по нанесению нового штукатурного слоя запланированы на второй квартал 2025 года, — говорится в сообщении.
Напомним, в Новочеркасске запустили выпуск асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов. Причем их производство — первое в стране. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.