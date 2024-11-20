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В Ростове здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отремонтируют весной 2025 года

Здание «Тихого Дона» отремонтирует собственник.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону здание бывшего ТЦ «Тихий Дон» отремонтируют весной 2025 года. Об этом сообщили на сайте «Благоустройство Ростова-на-Дону».

12 ноября горожане пожаловались на плачевное состояние здания на улице Береговой. По словам ростовчан, со строения падают штукатурка и куски бетона. Во время сильного ветра ситуация ухудшается.

Как рассказали в администрации, сейчас собственник устраняет угрозу обрушения фасада здания. После снятия штукатурного слоя, рабочие проведут грунтование стен. На данный момент владелец здания убрал прилегающую территорию.

— Работы по нанесению нового штукатурного слоя запланированы на второй квартал 2025 года, — говорится в сообщении.

Напомним, в Новочеркасске запустили выпуск асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов. Причем их производство — первое в стране. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.