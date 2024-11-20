Минтруда сказало, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу

В Минтруда дали однозначный ответ: сделать этого нельзя. Дело в том, что право на перенос отдельных рабочих дней на выходные дни, приходящиеся на субботу, принадлежит исключительно правительству Беларуси. Перенос рабочего дня 3 января не предусмотрен постановлением № 839. Совмина республики, где четко определены все переносы на календарный 2025 год. Следовательно, оснований для переноса рабочей пятницы 3 января на субботу у нанимателя нет.