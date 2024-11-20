Минтруда сказало, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу. Не за горами новогодние праздники, и как мы писали ранее в Совмине уже определились с переносами рабочих дней.
Так или иначе, в Беларуси 1 и 2 января — выходные, 3-е января, пятница, рабочий день. Потом вновь много выходных: с 4 по 7 января. Нюанс: понедельник, 6 января 2025 года, белорусам придется отработать в субботу 11 января.
Как рассказали в Минтруда, у многих работодателей возник вопрос можно ли перенести рабочую пятницу, 3 января 2025, на другой день, чтобы отдыхать целую неделю? К примеру, отработать 3 января в субботу, 18 января.
Новый год-2025 стремительно приближается. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
В Минтруда дали однозначный ответ: сделать этого нельзя. Дело в том, что право на перенос отдельных рабочих дней на выходные дни, приходящиеся на субботу, принадлежит исключительно правительству Беларуси. Перенос рабочего дня 3 января не предусмотрен постановлением № 839. Совмина республики, где четко определены все переносы на календарный 2025 год. Следовательно, оснований для переноса рабочей пятницы 3 января на субботу у нанимателя нет.
Ранее мы писали о том, почему в Беларуси уже с 1 января 2025 года вырастут штрафы, а еще стипендии и пособия (здесь в деталях про это).