В Приморье мигрантов будут обучать русской культуре и языку

Проект некоммерческой организации «ДАР» посвящен проблемам изучения и популяризации русского языка, а также укреплению межнационального согласия. В программу входят лекции-беседы, на которых иностранцев познакомят с основами эффективной коммуникации.
«Мигранты и их дети должны не только разговаривать на русском языке, но и понимать культуру нашей страны, уважать ценности и традиции людей здесь. Поэтому наша задача — тактично показать величие и красоту русского языка, при этом учитывая культуру народа, который представляет иностранец», — рассказала директор НКО Лилиана Воронова.
Кроме того, в рамках мероприятий будут проходить практику студенты-магистранты по направлению «Филология — русский язык как иностранный».