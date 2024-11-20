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В Приморье мигрантов будут обучать русской культуре и языку

В Приморье в рамках социального проекта «Научим по-русски» гражданам соседних государств помогут адаптироваться в иноязычном обществе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

Проект некоммерческой организации «ДАР» посвящен проблемам изучения и популяризации русского языка, а также укреплению межнационального согласия. В программу входят лекции-беседы, на которых иностранцев познакомят с основами эффективной коммуникации.

«Мигранты и их дети должны не только разговаривать на русском языке, но и понимать культуру нашей страны, уважать ценности и традиции людей здесь. Поэтому наша задача — тактично показать величие и красоту русского языка, при этом учитывая культуру народа, который представляет иностранец», — рассказала директор НКО Лилиана Воронова.

Кроме того, в рамках мероприятий будут проходить практику студенты-магистранты по направлению «Филология — русский язык как иностранный».

образование