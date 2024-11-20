В Приморье мигрантов будут обучать русской культуре и языку

«Мигранты и их дети должны не только разговаривать на русском языке, но и понимать культуру нашей страны, уважать ценности и традиции людей здесь. Поэтому наша задача — тактично показать величие и красоту русского языка, при этом учитывая культуру народа, который представляет иностранец», — рассказала директор НКО Лилиана Воронова.