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Задолженность по зарплате в 3,6 миллиона выплатили рабочим из Ангарска

Прокуратура внесла представление руководителю организации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске после вмешательства правоохранителей бывшим работникам одной из организаций выплатили зарплату на сумму более 3,6 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В августе этого года 33 рабочих уволились из организации, которая занималась подготовкой вагонов-цистерн к железнодорожной перевозке. Только вот зарплату и другие выплаты на суму 3,6 миллиона так и не получили. Известно, что филиал должен был прекратить свою деятельность.

— На этом основании прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений трудовых прав, — прокомментировали в ведомстве.

После этого всем работникам выплатили то, что задолжали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском района женщина использовала материнский капитал не по назначению. Теперь она обязана вернуть более 400 тысяч рублей.