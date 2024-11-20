Задолженность по зарплате в 3,6 миллиона выплатили рабочим из Ангарска

В Ангарске после вмешательства правоохранителей бывшим работникам одной из организаций выплатили зарплату на сумму более 3,6 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В августе этого года 33 рабочих уволились из организации, которая занималась подготовкой вагонов-цистерн к железнодорожной перевозке. Только вот зарплату и другие выплаты на суму 3,6 миллиона так и не получили. Известно, что филиал должен был прекратить свою деятельность.
— На этом основании прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений трудовых прав, — прокомментировали в ведомстве.
После этого всем работникам выплатили то, что задолжали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском района женщина использовала материнский капитал не по назначению. Теперь она обязана вернуть более 400 тысяч рублей.