Задолженность по зарплате в 3,6 миллиона выплатили рабочим из Ангарска

В августе этого года 33 рабочих уволились из организации, которая занималась подготовкой вагонов-цистерн к железнодорожной перевозке. Только вот зарплату и другие выплаты на суму 3,6 миллиона так и не получили. Известно, что филиал должен был прекратить свою деятельность.