Дактилоскопия и дополнительный контроль: пограничникам расширят полномочия

Тема пограничной безопасности актуальна всегда, особенно с учетом складывающейся ситуации на западных рубежах Беларуси. Страны Евросоюза отгородились от республики забором и на диалог не идут. Не стало исключением и литовское направление, где в пунктах пропуска из-за действий сопредельной стороны скапливаются огромные очереди машин.
Все эти вопросы требуют дополнительного внимания, поэтому белорусские депутаты провели на пограничной заставе «Каменный Лог» первое выездное заседание постоянных комиссий Палаты представителей по национальной безопасности и по международным делам.
Корреспонденты Sputnik съездили на границу с Литвой и узнали, как противостоять современным вызовам и угрозам.
Что за застава?
Знакомство парламентариев с границей началось с заставы — специально для них провели экскурсию и показали быт военнослужащих: городок погранслужбы, питомник с собаками, гаражи с техникой, где есть как мотоциклы, так и сверхпроходимые «Волаты».
На заставу попасть непросто: ее окружает забор с сигнализационным комплексом — при срабатывании датчиков «зеленым фуражкам» поступит команда «к бою».
Военнослужащие «Каменного Лога» охраняют 23 километра государственной границы. Свой участок ответственности они знают досконально. Помогает в службе и техника, например, интегрированная система охраны включает в себя сигнализационный комплекс «Ворон», камеры и сейсмические датчики. Вся информация прямо с границы выводится на монитор дежурного, если обнаруживается что-то подозрительное — тут же выезжает наряд.
Но у белорусских пограничников есть и ряд проблем: европейские страны свернули все программы техпомощи для обеспечения пограничной безопасности, а также прекратили работу каналов связи с белорусской стороной в рамках борьбы с нелегальной миграцией.
Расширение полномочий
Как заявил начальник юридического управления Государственного пограничного комитета Андрей Куксов, вопросы обеспечения пограничной безопасности нужно совершенствовать. В частности, предлагается скорректировать законодательство в контексте угроз, которые возникают в отношении Беларуси.
«Это связано с военно-политической обстановкой, которая сложилась на наших рубежах», — сказал он.
Предлагается уточнить функции и полномочия белорусских пограничников.
«Это связано с тем, чтобы у нас было больше прав касаемо контроля государственной границы, обеспечения национальной и пограничной безопасности», — обратил внимание Куксов.
Одно из предложений комитета — расширить перечень документов, на основании которых граждане могут находиться в пограничной зоне.
«Предполагается в рамках расширения наших полномочий, чтобы сотрудники органов пограничной службы могли проводить дактилоскопирование в отношении определенных категорий иностранцев при их въезде в республику. Если эта инициатива будет поддержана депутатами, прописана в законодательстве, мы будем выполнять свою функцию», — добавил представитель ГПК.
Что говорят депутаты
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков подчеркнул, что один из важнейших вопросов — подготовка законопроекта, которым будет изменен закон об охране государственной границы.
«То есть мы абсолютно практикоориентированы, изучаем те темы, которые волнуют избирателей и которые мы можем использовать в законотворчестве», — сказал он.
По словам депутата, также обсуждалась обстановка, складывающаяся на периметре Беларуси в контексте противодействия нелегальной миграции.
«Мы, парламентарии, тщательно работаем по тематике миграционной политики. Несколько лет тому назад мы, пожалуй, первыми на постсоветском пространстве провели парламентские слушания по вопросам миграционной политики, и сделали это в рамках Союзного государства. Мы эту тему выносим на международные площадки», — подчеркнул он.
Рачков добавил, что несмотря на линию, которую проводит Запад, в Европе появляется все больше политиков, которые готовы выслушать позицию республики.
Он выразил уверенность: недалек день, когда западные страны поймут, что необходимо вернуться к конструктивному взаимодействию по вопросам миграционной политики и защиты границ.