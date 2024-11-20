Дактилоскопия и дополнительный контроль: пограничникам расширят полномочия

«Предполагается в рамках расширения наших полномочий, чтобы сотрудники органов пограничной службы могли проводить дактилоскопирование в отношении определенных категорий иностранцев при их въезде в республику. Если эта инициатива будет поддержана депутатами, прописана в законодательстве, мы будем выполнять свою функцию», — добавил представитель ГПК.