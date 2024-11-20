В Беларуси определили порядок проведения конкурса «Лучший воспитатель оздоровительного лагеря»

Конкурс проводится один раз в два года для обобщения и распространения передового опыта работы. Организатором выступает Министерство образования.



Предусмотрено три этапа: первый — районный, городской, второй — областной, Минский городской, третий — республиканский. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте ведомства не позднее одного месяца до начала проведения и содержит условия, сроки и даты проведения этапов.



Участниками конкурса являются воспитатели оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием детей. На каждом этапе проводятся следующие мероприятия: «Лучшее творческое самопредставление», «Лучший мастер-класс» (продолжительностью не более 20 минут для группы педагогов), «Лучшее воспитательное мероприятие», «Лучшая персональная методическая выставка», тестирование для проверки знаний в области педагогики и психологии, публичное выступление по теме достижения целей и решения основных задач воспитания, решение ситуаций, наиболее часто встречающихся в оздоровительном лагере, и др.



На каждом из этапов создается оргкомитет. Инструкция определяет, кто может включаться в его состав, полномочия оргкомитета, обязанности жюри, механизмы финансирования расходов.



В третьем (республиканском) этапе конкурса участие принимает один участник от каждой области и Минска, являющийся победителем второго (областного, Минского городского) этапа. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами.



Размер стоимости приза победителю, занявшему первое место, составляет не более 3 базовых величин, второе место — не более 2 базовых величин, третье место — не более 1 базовой величины.



Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения и иные организации независимо от формы собственности могут устанавливать специальные призы.



Постановление вступает в силу после официального опубликования.