В Беларуси определили порядок проведения конкурса «Лучший воспитатель оздоровительного лагеря»

Конкурс проводится один раз в два года для обобщения и распространения передового опыта работы. Организатором выступает Министерство образования.
Предусмотрено три этапа: первый — районный, городской, второй — областной, Минский городской, третий — республиканский. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте ведомства не позднее одного месяца до начала проведения и содержит условия, сроки и даты проведения этапов.
Участниками конкурса являются воспитатели оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием детей. На каждом этапе проводятся следующие мероприятия: «Лучшее творческое самопредставление», «Лучший мастер-класс» (продолжительностью не более 20 минут для группы педагогов), «Лучшее воспитательное мероприятие», «Лучшая персональная методическая выставка», тестирование для проверки знаний в области педагогики и психологии, публичное выступление по теме достижения целей и решения основных задач воспитания, решение ситуаций, наиболее часто встречающихся в оздоровительном лагере, и др.
На каждом из этапов создается оргкомитет. Инструкция определяет, кто может включаться в его состав, полномочия оргкомитета, обязанности жюри, механизмы финансирования расходов.
В третьем (республиканском) этапе конкурса участие принимает один участник от каждой области и Минска, являющийся победителем второго (областного, Минского городского) этапа. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и призами.
Размер стоимости приза победителю, занявшему первое место, составляет не более 3 базовых величин, второе место — не более 2 базовых величин, третье место — не более 1 базовой величины.
Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения и иные организации независимо от формы собственности могут устанавливать специальные призы.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В Беларуси определили порядок проведения конкурса «Лучший воспитатель оздоровительного лагеря»
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили порядок организации и проведения республиканского конкурса «Лучший воспитатель оздоровительного лагеря». Соответствующее постановление Министерства образования от 15 октября 2024 года № 126 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Конкурс проводится один раз в два года для обобщения и распространения передового опыта работы. Организатором выступает Министерство образования.