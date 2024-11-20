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Заведующую судят за отравление детей тухлыми яйцами в Новосибирске

В Новосибирске дети отравились тухлыми яйцами.

Источник: Сиб.фм

По информации interfax-russia.ru, прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы детского сада, из-за халатности которой пострадали дети.

По данным следствия, весной 2024 года заведующая детским садом, ответственная за хранение продуктов питания, допустила нарушение санитарных норм при хранении куриных яиц, в результате из них приготовили пищу для детей.

Четверо детей и один сотрудник детсада получили отравление.

Теперь обвиняемая по делу предстанет перед судом.

Напомним, что в новосибирской школе произошло массовое отравление.