Заведующую судят за отравление детей тухлыми яйцами в Новосибирске

По информации interfax-russia.ru, прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы детского сада, из-за халатности которой пострадали дети.
По данным следствия, весной 2024 года заведующая детским садом, ответственная за хранение продуктов питания, допустила нарушение санитарных норм при хранении куриных яиц, в результате из них приготовили пищу для детей.
Четверо детей и один сотрудник детсада получили отравление.
Теперь обвиняемая по делу предстанет перед судом.
Напомним, что в новосибирской школе произошло массовое отравление.