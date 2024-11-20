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Хабаровские дворы обязаны убирать в течение 12 часов после снегопада

В Хабаровске управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) в течение 12 часов после снегопада обязаны убирать снег с придомовых территорий — именно о таких нормативных требованиях сообщает администрация города.

Источник: Агентство «Москва»

В первую очередь необходимо посыпать песком или другими материалами скользкие участки, спуски и лестницы, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».

Однако в ряде случаев не производится очистка выходов из подъездов и подходов к контейнерным площадкам, что вызывает недовольство у местных жителей.

Контролирующие органы администрации города направили письма и объявили предостережения некоторым управляющим компаниям о необходимости привести территории в нормативное состояние. В случае невыполнения предписания предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

По словам начальника отдела управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Владимира Шубича, руководителям УК и ТСЖ было сделано предупреждение о необходимости привести дворовые территории в нормативное состояние в ближайшее время.

В краевой столице около четырех тысяч многоквартирных домов, и сейчас предстоит проверить, кто из управляющих компаний приступил к ликвидации последствий снегопада.

ЖКХ