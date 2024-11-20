Хабаровские дворы обязаны убирать в течение 12 часов после снегопада

В первую очередь необходимо посыпать песком или другими материалами скользкие участки, спуски и лестницы, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».
Однако в ряде случаев не производится очистка выходов из подъездов и подходов к контейнерным площадкам, что вызывает недовольство у местных жителей.
Контролирующие органы администрации города направили письма и объявили предостережения некоторым управляющим компаниям о необходимости привести территории в нормативное состояние. В случае невыполнения предписания предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
По словам начальника отдела управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Владимира Шубича, руководителям УК и ТСЖ было сделано предупреждение о необходимости привести дворовые территории в нормативное состояние в ближайшее время.
В краевой столице около четырех тысяч многоквартирных домов, и сейчас предстоит проверить, кто из управляющих компаний приступил к ликвидации последствий снегопада.