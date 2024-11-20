ГПК: за сутки очереди в ЕС выросли почти на 400 транспортных средств

Скопление фур в страны ЕС отмечается на всех направлениях, легковушек — только на въезд в Польшу. За 24 часа суммарное количество грузовиков увеличилось с 1200 до 1550 единиц, а легковушек — с 470 до 500.



По состоянию на 10.00 800 фур ожидают въезда в Литву.



Контрольные службы в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») за сутки снизили пропуск грузовиков из Беларуси почти в три раза — с 21% до 8% от нормы, а их коллеги в пункте пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») — в 4 раза: с 51% до 12%.



Въезда в Латвию через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 470 фур. За 24 часа сопредельная сторона приняла 34% авто.



Очередь грузовиков в Польшу перед погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») составляет 280 единиц. Польские контрольные службы пропустили из Беларуси 52% транспорта.



Несмотря на рост очереди легкового транспорта в Польшу, сотрудники сопредельного «Тересполя» («Брест») продолжают оформлять за сутки не более 35% авто от нормы.