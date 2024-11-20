Двоих хирургов из Приморья обвиняют в причинении смерти пациенту

Как сообщает Telegram-канал надзорного ведомства, история началась весной 2023 года, когда 72-летнего мужчину доставили в больницу с различными жалобами. Пациенту требовалась квалифицированная помощь, однако, как полагает следствие, врачи не смогли правильно установить диагноз и организовали лечение, которое не соответствовало его состоянию. В результате ошибки в диагностике и терапии стали роковыми, и мужчина скончался.