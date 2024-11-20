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Двоих хирургов из Приморья обвиняют в причинении смерти пациенту

В результате ненадлежащего лечения мужчина скончался в районной больнице.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух хирургов местной центральной районной больницы. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, что подпадает под часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса.

Как сообщает Telegram-канал надзорного ведомства, история началась весной 2023 года, когда 72-летнего мужчину доставили в больницу с различными жалобами. Пациенту требовалась квалифицированная помощь, однако, как полагает следствие, врачи не смогли правильно установить диагноз и организовали лечение, которое не соответствовало его состоянию. В результате ошибки в диагностике и терапии стали роковыми, и мужчина скончался.

Дело передано в Кировский районный суд, где предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии и дать правовую оценку действиям медиков.

медицина