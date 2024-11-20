19 единиц огнестрельного оружия изъяли из незаконного оборота в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края завершилась операция «Оружие», направленная на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств на территории региона, сообщает ИА AmurMedia.
В мероприятии было задействовано свыше 200 сотрудников различных служб и подразделений органов внутренних дел, в том числе уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, полицейскими проверены 562 единицы автотранспорта, проведены многочисленные обыски и оперативно-розыскные мероприятия.
В ходе проведения операции сотрудниками полиции возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ст. 223 «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Из незаконного оборота изъято 19 единиц огнестрельного оружия, одно холодное оружие, 306 единиц боеприпасов различного калибра, более 1450 граммов пороха. Все они, в соответствии с законодательством, будут уничтожены в установленном порядке.
Сотрудники полиции информируют:
— Граждане, добровольно сдавшие боеприпасы и оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.
— Чтобы сдать нелегально хранящиеся боеприпасы и оружие, достаточно обратиться в ближайший отдел полиции или в подразделение Росгвардии.