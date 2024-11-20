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Житель Красноярского края отсудил 48 тысяч из-за соседей-свиней

В Канске разгорелся конфликт из-за свиней.

Как рассказали в Россельхознадзоре, местный житель, решивший развести целое стадо из 20 поросят, не учёл, что его «фермерство» может доставить немало хлопот соседям.

Стайки с хрюшками, которых «бизнесмен» разводил для заработка, оказались установлены прямо рядом с участком другого человека, и тот, понятное дело, не оценил такое соседство. Навоз, который, судя по всему, горе-фермер не особо убирал, а также сам факт появления свиней без всяких согласований с ветеринарной службой довели мужчину до предела.

Терпение лопнуло, и он подал в суд. Владельцу поросят придётся раскошелиться на 48 тысяч рублей — это компенсация за моральный вред, который он причинил своему соседу.

Ранее в Красноярске нашли африканскую чуму свиней на предприятии.