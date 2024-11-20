Житель Красноярского края отсудил 48 тысяч из-за соседей-свиней

Стайки с хрюшками, которых «бизнесмен» разводил для заработка, оказались установлены прямо рядом с участком другого человека, и тот, понятное дело, не оценил такое соседство. Навоз, который, судя по всему, горе-фермер не особо убирал, а также сам факт появления свиней без всяких согласований с ветеринарной службой довели мужчину до предела.