В Красноярске на кладбище «Бадалыкское» насчитали почти 260 тысяч захоронений

Об этом рассказали в мэрии.
Инвентаризацию на одном из самых больших кладбищ в России начали в 2022 году. Подрядчики определялись с помощью электронной площадки госзакупок. Работы первого этапа выполняли сотрудники ООО «Красноярский крематорий», второго — компании из Санкт-Петербурга ООО «Гипроград». Первый этап завершился осенью прошлого года, тогда было обследовано 45% площади кладбища. Остальные работы выполнялись с конца прошлого года и завершились в октябре.
Территорию кладбища «Бадалыкское» специалисты обследовали пешком. Для каждого захоронения были определены координаты, сделаны фотографии надмогильных сооружений, а также переписаны данные тех, кто захоронен. Кроме того, каждое захоронение было классифицировано как семейное, родственное, одиночное либо неизвестное. Все данные оцифровали и создали электронную карту, на которой четко указаны границы участков, секторов, их нумерация, наименования и местоположение.
«Кроме описания захоронений, инвентаризировали и остальную территорию. В систему заносили данные об участках, занятых дорожками, проездами, выявляли места, пригодные и непригодные для захоронений. Также в единую базу внесены данные всех документов о захоронениях, которые специалисты городских организаций вели в бумажном и электронном виде», — добавили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что инвентаризация кладбищ — это требование федерального законодательства. Такую работу необходимо провести на всех городских погостах. В последующем эти данные планируется размещать в открытом доступе, чтобы ими могли пользоваться обычные жители. Посмотреть информацию, в соответствии с федеральным законом, можно будет через портал Госуслуг.
На территории Красноярска сейчас расположены 10 кладбищ. В следующем году инвентаризацию планируется продолжить.