В Красноярске на кладбище «Бадалыкское» насчитали почти 260 тысяч захоронений

Территорию кладбища «Бадалыкское» специалисты обследовали пешком. Для каждого захоронения были определены координаты, сделаны фотографии надмогильных сооружений, а также переписаны данные тех, кто захоронен. Кроме того, каждое захоронение было классифицировано как семейное, родственное, одиночное либо неизвестное. Все данные оцифровали и создали электронную карту, на которой четко указаны границы участков, секторов, их нумерация, наименования и местоположение.