Новые троллейбусы выпускают на маршруты Владивостока с завтрашнего дня

«Лёгкому метро» ещё хуже: если около года назад говорили о семи ветках в разные концы города и 28 станциях, то сейчас городу обещают две, а может, даже одну — до Эгершельда, замученного количеством многоэтажек, не рассчитанных на полутора местные магистрали. Сейчас проект находится на стадии предпроектных работ, которыми занимается «РЖД». Они лягут в основу финансово-экономического обоснования.