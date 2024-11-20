Новые троллейбусы выпускают на маршруты Владивостока с завтрашнего дня

Как рассказали в мэрии, в четверг, 21 ноября, на линии выйдут пять троллейбусов: три машины поставят на маршрут № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница», две — на маршрут № 5 «Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”.
Всего во Владивосток доставили 12 автобусов, ещё четыре прибудут до конца года.
Рассматривается вопрос продления маршрута до Снеговой Пади, так как у троллейбусов имеется запас автономного хода: в ходе испытаний один из троллейбусов благополучно доехал с улицы Русской до фуникулёра.
Предполагается, что троллейбус, доехав до кольца Багратиона, будет объезжать Снеговую Падь по периметру и возвращаться обратно на Автовокзал.
Владивостокскому трамваю повезло меньше: на единственном маршруте нужно реконструировать пути, но стоит это, по самым скромным подсчётам, 120 миллионов рублей, которых в городском бюджете нет. Поэтому который год подряд реконструкцию трамвайной системы переносят и переносят.
«Лёгкому метро» ещё хуже: если около года назад говорили о семи ветках в разные концы города и 28 станциях, то сейчас городу обещают две, а может, даже одну — до Эгершельда, замученного количеством многоэтажек, не рассчитанных на полутора местные магистрали. Сейчас проект находится на стадии предпроектных работ, которыми занимается «РЖД». Они лягут в основу финансово-экономического обоснования.