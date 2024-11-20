Женщину нашли в тайге Иркутской области спустя 11 дней

В Иркутской области нашли женщину, которая 11 дней провела в тайге без еды и воды. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, исчезла она 28 сентября 2024. Перед пропажей она позвонила дочери и сказала, что вокруг зимовья бродит медведь.
— В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что её мама, работающая сторожем на лесозаготовительном предприятии, уже пять дней не выходит на связь. Она отправилась на вахту на отдалённую базу в тайге, — уточнили в ведомстве.
Правоохранители искали сибирячку больше недели. 8 октября ее обнаружили в двух километрах от той самой базы. Она была истощена, ее срочно увезли в больницу.
Кстати, нашли сибирячку с помощью… лая, который услышали спасатели. Пошли на шум, который и привел к женщине. Только вот собаки не было ни у группы, ни у самой пострадавшей. Откуда взялось животное — никто не знает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дикие звери стали чаще выходить к людям в Иркутской области.