Самый грустный кот Иркутска обрел новый дом и нарядный свитер, но так и не повеселел

— Он приехал к нам в плохом состоянии. На одной половине тела был ужасный колтун, скорее всего, он не один год жил на улице, — рассказывает Алена. — За ним явно не ухаживали. Первый день он вообще ничего не ел. Кроме того, обстановка очевидно для него была непривычной. У нас много животных, и изначально они пугали Леву. Но постепенно он начал ко всем привыкать. Конечно же, ему не понравилось, когда его брили. Шипел, царапался и возмущался, как только мог, но с его шерстью нужно было что-то делать. Пока отрастал новый мех, мы его одевали. Купили красивый новогодний свитер, чтобы было не так холодно.