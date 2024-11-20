Самый грустный кот Иркутска обрел новый дом и нарядный свитер, но так и не повеселел

«Периодически стали встречать котика, Ершовский микрорайон, улица Багратиона. Часто бывает у магазина. С виду домашний. Из отличительных признаков — нет левой задней лапы, ампутирована… Скоро холода, жалко животинку». Пост примерно такого содержания около месяца назад появился в иркутских пабликах. К тексту прилагалось фото. На нем красавец котяра. Породистый! Похож на вислоухого шотландца. Вот только глаза печальные… Судя по всему, по улицам пришлось скитаться долгое время. За судьбой животного следили многие. И наконец-то хорошие новости — кот обрел дом. Теперь Лева, как назвали найденыша, в надежных руках.
— О коте мы узнали из поста в социальных сетях. Увидели, что горожане пытаются пристроить его в семью, но животное было с проблемой — отсутствовала задняя лапка, такие редко находят хозяев. Мы решили забрать его к себе, — рассказала КП-Иркутск Алена Сергеева, экскурсовод зоопарка.
Кстати, кличку Лева он получил не просто так. С этим связана целая история.
— Придумали после того, как сбрили на его теле свалявшуюся колтуном шерсть, — продолжает Алена. — Оставили мех только на голове и на кончике хвоста, и получился лев с гривой. Ну Лев, значит Лев!
В Сибирском зоопарке Лева живет уже почти три недели и за это время окреп, немного поправился.
— Он приехал к нам в плохом состоянии. На одной половине тела был ужасный колтун, скорее всего, он не один год жил на улице, — рассказывает Алена. — За ним явно не ухаживали. Первый день он вообще ничего не ел. Кроме того, обстановка очевидно для него была непривычной. У нас много животных, и изначально они пугали Леву. Но постепенно он начал ко всем привыкать. Конечно же, ему не понравилось, когда его брили. Шипел, царапался и возмущался, как только мог, но с его шерстью нужно было что-то делать. Пока отрастал новый мех, мы его одевали. Купили красивый новогодний свитер, чтобы было не так холодно.
У Левы и свое место появилось. Он любит спать возле кассы. Встречает посетителей! И друзей в зоопарке уже себе нашел.
— В основном контактирует с маленькими животными, категорически не любит собак любого размера, но комфортно себя чувствует рядом, — говорит Алена. — Также очевидно его интересуют маленькие птички. Особенно нравятся свиристели и дятлы, подолгу рассматривает их.
В зоопарке отмечают: характер у кота своеобразный. Например, гладить разрешает себя только по голове. А так Лева предпочитает обычную кошачью жизнь: поесть, полежать и поспать.
— Большой любитель покушать. Обожает паштет для кошек, мясо и куриные сердечки, — говорит Алена.