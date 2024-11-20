В Ростове на месяц ограничат движение транспорта в переулке Жлобинском

Автомобилисты не смогут проехать на участке от улицы Портовой до переулка Жлобинского, 1/69. Ограничения вступят в силу с 21 ноября и продлятся до 21 декабря. Причиной временных неудобств стали работы на подземных коммуникациях. Автомобилистов просят быть внимательнее и найти альтернативные маршруты заранее.