В Ростове на месяц ограничат движение транспорта в переулке Жлобинском

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на одной из улиц. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Автомобилисты не смогут проехать на участке от улицы Портовой до переулка Жлобинского, 1/69. Ограничения вступят в силу с 21 ноября и продлятся до 21 декабря. Причиной временных неудобств стали работы на подземных коммуникациях. Автомобилистов просят быть внимательнее и найти альтернативные маршруты заранее.
Напомним, ростовских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах. Донским автомобилистам рекомендуют следить за дорогой, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Также во время тумана лучше отказаться от резких маневров.