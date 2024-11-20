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В Ростове на месяц ограничат движение транспорта в переулке Жлобинском

В Ростове водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на одной из улиц. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Автомобилисты не смогут проехать на участке от улицы Портовой до переулка Жлобинского, 1/69. Ограничения вступят в силу с 21 ноября и продлятся до 21 декабря. Причиной временных неудобств стали работы на подземных коммуникациях. Автомобилистов просят быть внимательнее и найти альтернативные маршруты заранее.

Напомним, ростовских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах. Донским автомобилистам рекомендуют следить за дорогой, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Также во время тумана лучше отказаться от резких маневров.