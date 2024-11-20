Lexus нижегородца арестовали из-за долгов за свет

Японский автомобиль премиум-класса Lexus арестовали и изъяли у нижегородца за общий долг почти в 3 млн рублей в рамках очередного рейда с приставами. Не платил мужчина не только за свет, но и банкам, налоговой и иным структурам.
Сейчас транспортное средство передано в специализированную организацию для проведения оценки, по результатам которой авто будет продано в счет погашения задолженности.
В «ТНС энерго НН» усилили совместную работу с судебными приставами. Только за 10 месяцев текущего года с должников за электроэнергию взыскано более 1,8 млрд рублей.
На вооружении у службы приставов такие эффективные меры, как принудительное списание денежных средств с банковских счетов, изъятие и дальнейшая продажа в счет оплаты долгов квартир, автомобилей и пр.
Случаи, когда житель игнорирует требования судебного пристава об оплате задолженности, а сам имеет многомиллионное имущество в Нижегородской области не редкость. С ними приставы особенно не церемонятся. Как показывает практика, деньги на выплату долга у граждан находятся сразу же.
«ТНС энерго НН» призывает в полном объеме оплачивать счета за электроэнергию, чтобы не остаться без движимого и недвижимого имущества.