Талантливый гонщик Григорий Лагута продлил контракт с домашней командой «Восток» на сезон 2025 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Это позволит клубу и его поклонникам продолжать наслаждаться выступлениями спортивного мастера. Лагута, уже завоевавший популярность среди болельщиков, является источником вдохновения для других членов команды. Молодые спортсмены берут с него пример.
Ожидается, что в предстоящем сезоне ветеран Владивостокской спидвейной команды продолжит демонстрировать высокий уровень мастерства и бороться за лучшие результаты.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в прошлом году Григорий Лагута в шестой раз стал чемпионом России по спидвею.