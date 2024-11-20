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Григорий Лагута остается: мотогонщик подписал новый контракт с «Востоком»

Григорий Лагута продолжит выступления за владивостокскую команду.

Источник: Комсомольская правда

Талантливый гонщик Григорий Лагута продлил контракт с домашней командой «Восток» на сезон 2025 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Это позволит клубу и его поклонникам продолжать наслаждаться выступлениями спортивного мастера. Лагута, уже завоевавший популярность среди болельщиков, является источником вдохновения для других членов команды. Молодые спортсмены берут с него пример.

Ожидается, что в предстоящем сезоне ветеран Владивостокской спидвейной команды продолжит демонстрировать высокий уровень мастерства и бороться за лучшие результаты.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в прошлом году Григорий Лагута в шестой раз стал чемпионом России по спидвею.

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