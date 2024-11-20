Служебный автомобиль главы Башкирии за день набрал штрафов на рекордные 14 тысяч рублей. Как он нарушал ПДД?

В конце прошлого месяца 16-летний пасынок Хабирова хвастался в соцсетях, что катался на питбайке в центре Уфы под носом у полицейских. «Я четыре поста проехал, им ***** [все равно] было», — писал он. При этом, согласно законодательству, питбайкерам разрешено кататься только по лесным тропам и на специальных трассах, но не в центре города.