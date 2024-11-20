Служебный автомобиль главы Башкирии за день набрал штрафов на рекордные 14 тысяч рублей. Как он нарушал ПДД?

Это произошло во время проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе Уфа — Оренбург со скоростью более 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой.
Telegram-канал Mash Batash отмечает, что это не первое превышение скорости авто Хабирова — он, как утверждается, любит скорость.
В конце прошлого месяца 16-летний пасынок Хабирова хвастался в соцсетях, что катался на питбайке в центре Уфы под носом у полицейских. «Я четыре поста проехал, им ***** [все равно] было», — писал он. При этом, согласно законодательству, питбайкерам разрешено кататься только по лесным тропам и на специальных трассах, но не в центре города.
Мать молодого человека, супруга Радия Хабирова Каринэ отрицала ситуацию, заявляя, что ее ребенка нет в городе, однако у источника, сообщившего о противоправных действиях подростка, были другие данные. Mash Batash сообщал, что парень не покидал город.
Летом Радий Хабиров отчитал главу Бакалинского района Олега Ефимова после того, как его застукали пьяным в юрте на безалкогольном Сабантуе. На празднике действовал сухой закон для всех, включая чиновников, но Ефимов решил пренебречь правилами.
Тогда глава региона заявил, что в другой раз «такие руководители будут искать работу вне пределов республики».
Следующий год в Башкирии решили объявить Годом участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Данную инициативу озвучил сам Хабиров, который отметил, что с соответствующим предложением к нему обратились члены Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова, часть которых являются участниками спецоперации.
Также известно, что ушедший на СВО депутат Курултая (Госсобрания) Башкирии Алексей Локотченко решил взять себе аналогичный с именем главы региона позывной — Радий. О нем известно, что он получил ранение на территории Донецкой народной республики, вылечился и перешел в штурмовой отряд, добровольно отправившись в Курскую область, где идут бои с украинской армией, вторгшейся туда 6 августа.