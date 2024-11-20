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В Челябинской области на сутки продлен желтый уровень погодной опасности

В Челябинской области на сутки продлен желтый уровень погодной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 71% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах на дорогах гололедица. Период предупреждения — до 20 часов 21 ноября», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным местных синоптиков, в четверг ночью местами еще будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются слабые метели. Днем завтра преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с.

Температура воздуха 21 ноября ночью от нуля до минус 5, днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Неблагоприятные и опасные явления погоды не прогнозируются.