В Челябинской области на сутки продлен желтый уровень погодной опасности

По данным местных синоптиков, в четверг ночью местами еще будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются слабые метели. Днем завтра преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с.