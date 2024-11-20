Аферисты придумали новую схему мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка России и сообщают, что на счета идет массовая атака, которая может привести к потере денежных средств. Чтобы избежать этого, мошенники предлагают бесплатные услуги инкассаторов, которые смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения. По их версии, средства будут находиться на специальном счете, который защищен от атак аферистов.