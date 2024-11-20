Аферисты придумали новую схему мошенничества

Мошенники придумали новый способ обмана граждан: аферисты стали похищать деньги с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров.
Злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка России и сообщают, что на счета идет массовая атака, которая может привести к потере денежных средств. Чтобы избежать этого, мошенники предлагают бесплатные услуги инкассаторов, которые смогут забрать наличные и перевезти их в другой банк для временного хранения. По их версии, средства будут находиться на специальном счете, который защищен от атак аферистов.
Напомним, ЦБ России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам. Инкассаторскими услугами можно воспользоваться только после заключения специального договора.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно перепроверять информацию, поступающую от незнакомцев. Не следует передавать деньги неизвестным лицам, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.