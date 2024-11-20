Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта

Ранее мы писали о том, что в Министерстве труда дали ответ на вопрос о том, могут ли работодатели перенести рабочую пятницу 3 января на субботу, 18 января 2025 года (вот тут про это). Писали мы и о том, что строители рассказали о том, как продвигается работа по строительству моста над рекой Лошанка под Гродно (мост пострадал от непогоды в августе 2024 года, что на его месте сейчас — про это вот здесь).