Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта

Беларусь и Россия подписали, как информирует БелТА, соглашения в области развития транспорта. В частности, белорусский НИИ транспорта «Транстехника» и российский НИИ автомобильного транспорта подписали соглашение о сотрудничестве. Помимо этого, утвержден порядок информирования об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры Беларуси и России, а также транспортных средств, которые используются в международных и каботажных автомобильных перевозок грузов.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве труда дали ответ на вопрос о том, могут ли работодатели перенести рабочую пятницу 3 января на субботу, 18 января 2025 года (вот тут про это). Писали мы и о том, что строители рассказали о том, как продвигается работа по строительству моста над рекой Лошанка под Гродно (мост пострадал от непогоды в августе 2024 года, что на его месте сейчас — про это вот здесь).