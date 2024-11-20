Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы сроки восстановления подачи воды в крупном омском селе

В среду, 20 ноября 2024 года, в администрации Усть-Ишимского района Омской области сообщили о перебоях водоснабжения в селе Усть-Ишим.
Источник: Reuters

Из-за ремонтных работ воды не будет с 13:00 часов 20 ноября до 20:00 часов 21 ноября 2024 года по следующим адресам:

Улицы Октябрьская, Лесная, Кооперативная, Комсомольская, Горького, Советская с 20-го дома и до конца улицы, Новая, Садовая, Маяковского, Степная, Больничная, Победы, Островского, Чапаева, Узкая, Пролетарская, Школьная и Делегатская.

Заявляется, что воду можно набрать на водоразборных колонках, расположенных по следующим адресам: Агалакова, 42а, Тухачевского, 14, Карбышева, 28, 40 лет Октября, 109а, Кароя Балога, 1б, Колхозная, 18б, Рабочая, 9а, Королева, 12.

Кроме того, из-за проведения в системе водоснабжения ремонтных работ будет ограничено движение автотранспорта по улицам: 1-й переулок, от дома по адресу: ул. Комскомольская, 46 до Кооперативной, 41.

ЖКХ