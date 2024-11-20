Названы сроки восстановления подачи воды в крупном омском селе

Из-за ремонтных работ воды не будет с 13:00 часов 20 ноября до 20:00 часов 21 ноября 2024 года по следующим адресам:
Улицы Октябрьская, Лесная, Кооперативная, Комсомольская, Горького, Советская с 20-го дома и до конца улицы, Новая, Садовая, Маяковского, Степная, Больничная, Победы, Островского, Чапаева, Узкая, Пролетарская, Школьная и Делегатская.
Заявляется, что воду можно набрать на водоразборных колонках, расположенных по следующим адресам: Агалакова, 42а, Тухачевского, 14, Карбышева, 28, 40 лет Октября, 109а, Кароя Балога, 1б, Колхозная, 18б, Рабочая, 9а, Королева, 12.
Кроме того, из-за проведения в системе водоснабжения ремонтных работ будет ограничено движение автотранспорта по улицам: 1-й переулок, от дома по адресу: ул. Комскомольская, 46 до Кооперативной, 41.