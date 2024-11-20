В Омске не планируют запускать новогодний салют

Так, к 20 ноября 2024 года уже известно, что фейерверки не планируют запускать в Чите и Орловской области.
Как стало известно «СуперОмску», в Омской области в 2024 году также не запланировано проведение салюта за счет бюджетных средств. Об этом, в частности, также свидетельствуют косвенные признаки, такие как отсутствие закупки на организацию фейерверка.
Напомним, что в 2023 году губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал муниципальных глав отказаться от трат на салюты в Новый год, а высвободившиеся таким образом средства направить на решение социально значимых вопросов. Аналогично фейерверки в Омске не проводились на День города и в День Победы.