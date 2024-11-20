В Омске не планируют запускать новогодний салют

Напомним, что в 2023 году губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал муниципальных глав отказаться от трат на салюты в Новый год, а высвободившиеся таким образом средства направить на решение социально значимых вопросов. Аналогично фейерверки в Омске не проводились на День города и в День Победы.