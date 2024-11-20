Корабль SpaceX Starship смог запустить двигатель в космосе и приблизился к Луне

«Самолетную» частоту и цену полетов, например, когда-то обещали при проектировании Space Shuttle. Степень бесстыдства, с которой это обещание дали, стала в американской космической отрасли анекдотом. На практике инженеры вручную перебирали детали двигателей шаттлов после каждого полета, да и в целом их обслуживание стоило примерно как постройка новой ракеты аналогичного класса. Однако то, что сделало Space Shuttle малоудачной системой, на Starship может поставить крест. Либо же SpaceX придется построить флот из десятков ускорителей и кораблей для каждого полета к Луне и Марсу, а техобслуживание проводить потом. На данный же момент ни один Superheavy не летал повторно, и первая удачная попытка станет ключевой вехой. Маск обещает сделать систему полностью многоразовой в 2025 году, но между первой посадкой и первым повторным полетом ускорителя Falcon 9 ~прошло два года~, — а Starship/Superheavy намного больше и сложнее.